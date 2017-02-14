Söke Kadın Meclisi Sevgililer Günü’nü Unutmadı

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Sevgililer Günü'nde Sökelilere karanfil dağıttı.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Sevgililer Günü'nde Sökelilere karanfil dağıttı. Söke Kadın Meclisi üyeleri gerçekleştirdikleri etkinlikle; sevginin sadece sevgililer arasında değil, tüm insanlar arasında paylaşılmaya değer bir duygu olduğunu hatırlattı.

Dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanan anlamlı günü sadece Sevgi Günü olarak kabul ederek etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Söke Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant; "Sevgililer veya Sevgi Günü'nü karanfil dağıtarak Sökelilerle paylaşmak istedik. Bize bu paylaşımda katkı sağlayan Söke Belediye Başkanımız Süleyman Toyran'a çok teşekkür ediyoruz. Herkesin Sevgiler Günü'nü kutluyoruz" dedi.