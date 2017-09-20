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Söke Kadın Meclisi Yeni Dönem Çalışmalarına Hızlı Başladı

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Söke Kadın Meclisi Yeni Dönem Çalışmalarına Hızlı Başladı
Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi yeni dönem çalışmalarına hızla başladı.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi yeni dönem çalışmalarına hızla başladı.

Kent yaşamında, kent vizyonu ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi için önemli görev ve sorumlulukları bulunan Söke Kent Konseyi'nin en önemli kollarından olan Kadın Meclisi; yeni dönem çalışmalarına önemli toplantılarla başladı.

Yeni son çalışmalarının yön haritasını belirleyen Kent Konseyi Kadın Meclisi, bileşenleri olan sivil toplum örgütlerin temsilcileri ile bir araya gelmesinin yanında ayrımsız olarak siyasi parti teşkilatlarını ziyaret etti. Çalışma ve etkinliklere her kesimden katılımın sağlanması, yönetişimde herkesin söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantı ve ziyaretler tam not aldı.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant ve beraberindeki Kadın Meclisi Üyeleri partilerin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek; kent Konseyi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kadın Meclisi'nin kucaklayıcı tavrı, siyasi partilerin temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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