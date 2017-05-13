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Söke Kent Konseyi Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşama Dikkat Çekti

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Söke Kent Konseyi Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşama Dikkat Çekti
Söke Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu sağlıklı yaşama dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Söke Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu sağlıklı yaşama dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Söke'de farlı bisiklet gruplarının desteği ile bu kez Yenicami Mahallesi Bisiklet Turu düzenlenirken, pedal çevirenler arasında Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da yer aldı. Başkan Toyran bisiklet gönüllülerinin sayısının artmasının sevindirici olduğunu söyledi, bisikletin günlük yaşamda yaygınlaşmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Yenicami Mahallesi Bisiklet Turu'na 60'ın üzerinde bisiklet gönüllüsü katıldı. Sökeli Bisikletliler Grubu'nun yanı sıra Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Bisiklet Grubu'nun da destek verdiği bisiklet turu Yenicami Mahallesi sokaklarında sağlıklı yaşama dikkat çekti. ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç de bisiklet turunun başlangıcında bulunarak destek olduğunu gösterdi.

2010 yılından bu yana bisiklet faaliyetlerini sürdürdüklerini ve bisiklet ile özellikle birçok kadını tanıştırdıklarını belirten Söke Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu önderi Özen Tijen Şimşek, faaliyetlerin elbirliği ile artarak devam edeceğini söyledi.

Katılımcılara ve destek veren Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'a teşekküre eden Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; "Gönüllülerimiz ve destek verenler sayesinde gerçekleşen her bir faaliyet daha fazla ivme kazanarak devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Son yıllarda satranç ve bisiklet konusunda Söke'de bir öne çıkış var. Ben satranç gibi Söke'de bisiklet severlerin Türkiye genelinde ses getireceklerini düşünüyorum. Hergeçen gün artan bir sayı ve katılımla bu türlü etkinlikler gerçekleşiyor. İnşallah bisiklet kullanımını günlük hayatımıza da yayabiliriz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Toyran'ın da pedal çevirdiği bisiklet turu yapıldı.

Söke Kent Konseyi Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşama Dikkat Çekti

Söke Kent Konseyi Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşama Dikkat Çekti

Söke Kent Konseyi Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşama Dikkat Çekti

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