Söke Kent Konseyi Takip Edilen Bir Konseyi Oldu

2004 yılından buna yürütülen çalışmalarla köklü bir Kent Konseyi haline gelen Söke kent Konseyi, çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

2004 yılından buna yürütülen çalışmalarla köklü bir Kent Konseyi haline gelen Söke kent Konseyi, çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Takip eden değil, takip edilen bir kent konseyi olma parolasıyla çalışmalarını yürüten Söke Kent Konseyi, artık örnek alınan bir kurum haline geldi.

Söke Kent Konseyi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Yönetim Topluluğu'nun konuğu oldu.

Yerel Katılım ve Kent Konseyleri başlığı altında sadece Söke Kent Konseyi için özel olarak düzenlenen panel yoğun ilgi gördü. Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant ve Engelliler Meclisi Başkanı Erdal Biliceli'nin katıldığı panelde Söke Kent Konseyi tarafından yapılan çalışmaların sunumu yapıldı, öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Öğrencilere Söke'yi tanıtan broşürler, Söke Belediyesi'nin çalışmalarını içeren bültenler, Kadın Meclisinin çıkarmış olduğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ait özel sayı ile "Nabi'nin Park Kahvesi'nin" resmedildiği küçük kartpostallar dağıtıldı.

Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan Söke Kent Konseyi'nin ilk defa bir üniversite tarafından davet edildiğini ve yapılan çalışmaların anlatılmasının istendiği belirterek bunun Söke Kent Konseyi'nin takip edilen bir oluşum haline geldiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Söke Kent Konseyi Ocak ayı Olağan Genel Kurulu'nda Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın "Takip eden değil, takip edilen bir Kent Konseyini görmek istiyorum" sözlerini hatırlatan Ceylan, Söke Belediye Başkanının dileğini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant ve Engelliler Meclisi Başkanı Erdal Biliceli de bu tarz bir etkinliğe katılmaktan ve çalışmalarını anlatmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Muzaffer Ceylan ayrıca kendilerini çok güzel bir şekilde karşılayan, Söke'yi ve Kent Konseyi'ni anlatmalarına olanak sağlayan başta Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Murat Okçu olmak üzere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gül, Doç.Dr. Hakan Mehmet Kiriş, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Akman ve Yrd. Doç. Dr. Elvettin Akman ile Siyaset ve Yönetim Topluluğundaki öğrencilere Söke Kent Konseyi adına teşekkürlerini iletti.