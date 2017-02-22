Söke Narenciye Üreticileri Birliği Genel Kurulu Yapıldı

2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Söke Narenciye Üreticileri Birliği olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Söke Narenciye Üreticileri Birliği olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Mali konuların görüşüldüğü genel kurul toplantısı Söke Ticaret Odası salonunda gerçekleştirildi.

Erdinç Algür'ün Başkanı olduğu Söke Narenciye Üreticileri Birliği yönetim kurulunda Kadir Bakış, Haluk Kutlay, Nuri Akçagüllü, Sezer Yücel bulunuyor.

Mali gider ve gelir bütçe raporu, denetim raporu ve faaliyet raporlarının okunup oy birliği ile kabul edildiği olağan genel kurul toplantısında Söke Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Erdinç Algür 2016 yılında yaptıkları faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Algür, birlik olarak gelecek planlarından da başlıklar sundu.