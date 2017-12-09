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Söke’de Chp’de Hüseyin Gündüz Güven Tazeledi

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Söke’de Chp’de Hüseyin Gündüz Güven Tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Teşiklatı kongresi yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Teşiklatı kongresi yapıldı.

Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleşen ilçe kongresinde 3 adayın yarıştığı, seçim heyecanı yaşandı.

İlçe Kongresi'ne CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Metin Lütfi Baydar, İl Başkanı Bayram İnci katılanlar arasında yer alırken, delegelerin ve partililerin ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. Söke CHP İlçe Kongresi'nde Divan Başkanlığını Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, divan katipliklerini Nimet İncedal ve Yusuf Yaya yaptı.

Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Metin Lütfi Baydar ile CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci yaptıkları konuşmalarda Ak Parti Hükümetinin icraatlarını eleştirirken; 2019'da yapılacak yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat çektiler, partililerini önümüzdeki süreçte seçimlere odaklanıp, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya davet ettiler.

Adaylar seçim öncesi konuşmalarının ardından ekiplerini tanıttı. 3 aday elele vererek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından faaliyet ve mali raporlar okunurken, genel kurulda katılımcılarca ibra edildi. Ardından seçimlere geçildi. Seçimde mevcut Başkan Hüseyin Gündüz "Sarı', Veli Devrim Yerli "Yeşil', Reşit Ünal Kızılırmak "Turuncu" renkteki listelerle yarıştı. 373 delegenin oy kullanması gereken seçimde, 355 oy kullanıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde sarı listesiyle 181 oy alan Hüseyin Gündüz ve ekibi seçimi kazandı. Veli Devrim Yerli 119, Reşit Ünal Kızılırmak 53 oy aldı.

Hüseyin Gündüz yapılan seçimde güven tazelerken Söke CHP'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Mehmet Ali Ak, Şule Akalın, Musa Akgöl, Zeynel Atik, Kazım Alp, Habibe Avcı, Hatice Boduk, Suat Durukan, Esin Gözcü, Coşkun İltüzer, Arzu Cemile Oğuz Karadeniz, Günnur Özgen, Ekrem Palabıyık, Hatice Savran, Fırat Sölpük, Necil Uygun.

Seçimlerde ayrıca 68 kişiden oluşan İl Delegeleri de belirlendi. Söke CHP'nin seçimli kongre heyecanı sakin ve demokratik bir havada geçti.

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