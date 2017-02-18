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Söke’de Çırçır İşletmecileri Pamuk Sektörün Sorunlarını Görüştü

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Söke’de Çırçır İşletmecileri Pamuk Sektörün Sorunlarını Görüştü
Söke Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda Borsa üyesi pamuk çırçır işletmecileri bir araya geldi.

Söke Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda Borsa üyesi pamuk çırçır işletmecileri bir araya geldi.

Borsa konferans salonunda gerçekleşen toplantıda sektörün sorunları görüşüldü. Toplantıda Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal, Borsa Genel Sekreteri Yalçın Ateş de bulundu.

Çırçır işletmelerinin sorunlarının masaya yatırıldığı ve değerlendirildiği toplantıda geride kalan 2016 pamuk sezonunun da değerlendirilmesi yapılmış oldu. Toplantıda Söke dışındaki yerlerde üretilen pamuk satışlarının Söke pamuğunun aleyhine fiyat oluşturduğunun vurgusu yapıldı. Toplantıda; "2016 hasat sezonu iklim yönünden de çok olumlu geçmiştir. Söke Ticaret Borsası pamuk test laboratuvarı sonuçları da Söke Pamuğunun kalitesini göstermektedir" denildi.

Söke’de Çırçır İşletmecileri Pamuk Sektörün Sorunlarını Görüştü

Söke’de Çırçır İşletmecileri Pamuk Sektörün Sorunlarını Görüştü

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