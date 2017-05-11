Söke’de Demir Yüklü Kamyon Devrildi

Söke'de meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Söke-Milas Karayolunda inşaat demiri yüklü kamyon devrildi.

Söke'de meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Söke-Milas Karayolunda inşaat demiri yüklü kamyon devrildi. Tek taraflı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çok ucuz atlatıldı.

Kaza Söke-Milas Karayolu üzeri Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Söke'den Didim istikametine gitmekte olan 09 FL 814 plakalı Bahtiyar Yağcı yönetimindeki kamyon, Yenidoğan Mahallesi çıkışında kavşaktan dönerken devrildi. Dev boyuttaki inşaat demirleri yola savruldu. Sürücü Bahtiyar Yağcı kazayı şans eseri çok hafif yaralarla atlattı. Kaza mahallinde trafik ekipleri tedbir alırlarken, yola saçılan malzemeler olay yerine gelen vinçle çekilebildi.