Söke’de Dünya Engelliler Günü Kutlamaları

Söke'de Dünya Engelliler Günü gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Söke'de Dünya Engelliler Günü gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Söke Kıryarlar Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlik renkli geçti. Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sahne gösterilerinin beğeni ile izlendiği Engelliler Günü kutlama etkinliği Amerikan Koleji Salonunda yapıldı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı başta olmak üzere daire müdürleri, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Engelli öğrenciler tarafından sunulan halk oyunları, vals, playback gösterisi, jimnastik, salsa ve skeç gösterisi büyük beğeni topladı.