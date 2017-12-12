Söke’de Emekliler Taleplerini Dile Getirdi

2018 yılı merkezi yönetim bütçesi TBMM'de görüşülürken, Söke'de Emekliler yaptıkları kitlesel açıklamayla hükümete taleplerini iletti.

2018 yılı merkezi yönetim bütçesi TBMM'de görüşülürken, Söke'de Emekliler yaptıkları kitlesel açıklamayla hükümete taleplerini iletti. Tüm Emekliler Sendikası Söke Şubesi tarafından Belediye Meydanında gerçekleşen basın açıklamasına CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz ve vatandaşlar destek verdi.

Tüm Emekliler Sendikası Söke Şube Başkanı Celal Gümüş, Hükümeti'nin 2018 yılı bütçesini eleştirerek 2018 bütçesinde savunma ve güvenlik harcamalarındaki artışa dikkat çekip, "Bütçenin adeta bir savaş bütçesi olarak düşünüldüğü anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Yıl içinde iğneden ipliğe yüzde yüzde 30 ile 50 arasında her şeye zam yapıldığını ileri süren Celal Gümüş, "2017 sonu itibariyle dört kişilik bir aile için açlık sınırı Bin 600 TL, yoksulluk sınırı 5 bin 150 TL, bekar bir kişinin aylık yaşama maliyeti bin 960 TL'dir. Bu acı tablo da milyonlarca insanımızın açlık sınırı altında yaşadığını göstermektedir" dedi.

2018 yılının özellikle emekliler için çok zor bir yıl olacağına değinen Tüm Emekliler Sendikası Söke Şube Başkanı Gümüş; SSK, Bağkur, Memur emeklilerine açıklanan zam oranlarının emekli aylıklarında eridiğini söyledi. Gümüş emekliler adına taleplerini açıklayıp emeklilerin durumunun iyileştirilmesini istedi.