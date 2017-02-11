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Söke’de Emeklilerden Atatürk’ün Anısına Thm Konseri

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Söke’de Emeklilerden Atatürk’ün Anısına Thm Konseri
Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 93. Yılı anısına Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 93. Yılı anısına Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen konser Belediye düğün salonunda yapıldı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Kültür Komisyonu Üyeleri Yasemin Gürsoy ve Yusuf Yaya, Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, Kuaförler Odası Başkanı Samed Can konseri izleyenler arasında yer aldı.

Farklı meslek gruplarından emeklilerin oluşturduğu topluluk, şef İdris Uysal yönetiminde Atatürk'ün sevdiği türkülerin ağırlıklı olduğu bir repertuar sundu. Konsere Sökeli TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Saime Cantürk de onur konuğu olarak seslendirdiği türkülerle konsere renk kattı. Konser arasında Kadın Meclisi Halk Oyunları Ekibi bir gösteri sunarken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri sırasında 1937'de Söke'ye gelişinde çiçek veren Cumhuriyet kızı Müyesser Tekir, okuduğu şiirleriyle duygulu anlar yaşattı.

Söke’de Emeklilerden Atatürk’ün Anısına Thm Konseri

Söke’de Emeklilerden Atatürk’ün Anısına Thm Konseri

Söke’de Emeklilerden Atatürk’ün Anısına Thm Konseri

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