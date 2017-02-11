Söke’de İnşaat Temel Kazısı Tarihi Binayı Göçürdü

Söke'de kafe olarak kullanılan tarihi bina göçtü. İlçenin Aydın Caddesi üzerinde bulunan Fuat Ersoy'a ait tarihi bina, yan tarafında yapılan bir inşaatın...

Söke'de kafe olarak kullanılan tarihi bina göçtü. İlçenin Aydın Caddesi üzerinde bulunan Fuat Ersoy'a ait tarihi bina, yan tarafında yapılan bir inşaatın temel kazası sırasında göçtü. Olay sırasında binanın içinde kimsenin olmayışı ise büyük şans.

Söke'de 110 yıllık tarihi ile Aydın Caddesi'nin sembol yapılarından biri olan yapı, yan tarafında başlayan inşaat çalışmasına dayanamadı. Bir inşaat firması tarafından kepçe ile başlatılan temel kazısı sırasında tarihi yapının yan duvarı olduğu gibi çöktü. Çatıdan temele kadar göçen taş duvar büyük bir sesle çökerken, ortalığı toz duman kapladı.

Meydana gelen göçükte herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak olay sonrasında tarihi evin durumunu görenler olayın ucuz atlatıldığı yorumunu yapmaktan da kendilerini alamadı. Söke Polisi başta olmak üzere Söke Belediyesi yetkililerinin de geldiği evin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Söke'nin taş duvar örgüsü, 1900'lü yılların başlarında yapılan dönemine ait örnek tip yapılarından olan ev; uzun süre boş kalmasının ardından, 2015 yılı Ağustos ayından bu yana kafeterya olarak düzenlenmiş ve hizmet vermekte.