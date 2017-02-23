Söke’de İntihar

Söke'de meydana gelen intihar olayında 69 yaşındaki Hasan Bilgen kendisini asarak yaşamına son verdi.

Söke'de meydana gelen intihar olayında 69 yaşındaki Hasan Bilgen kendisini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Sarıkemer Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan evinde eşi Iraz Bilgen'le yaşayan Hasan Bilgen gece saatlerinde eşinin uyuduğu sırada kendisini asarak intihar etti. Iraz Bilgen uyandığında acı tabloyla karşılaştı. Jandarmaya haber verilirken, Hasan Bilgen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp'a sevk edildi.

İntihar nedeni bilinmezken, Hasan Bilgen'in 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.