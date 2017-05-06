Söke’de Öğrenci Ve Öğretmenlere Sağlık Eğitimi Verildi

Aydın Halk Sağılığı Müdürlüğü Söke Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından Söke'de öğrencilere sağlıklı yaşam konularında eğitim verildi.

Aydın Halk Sağılığı Müdürlüğü Söke Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından Söke'de öğrencilere sağlıklı yaşam konularında eğitim verildi.

Mobil sağlık aracıyla birlikte Söke Tuzburgazı İlkokulu ve Ortaokulu ile Serçin İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine söke Toplum Sağlığı Merkezi tarafından eğitim gerçekleştirildi. Söke Toplum Sağlığı Merkezi personeli ebe Gülcan Akça ve ebe Nihal Akman tarafından gerçekleştirlen eğitimde öğrenci ve öğretmenlere "Sağlık Okur Yazarlığı, Sağlıklı Yaşam Önerileri, Gelişim Döneminde Beslenme, Ağız ve Diş Sağlığı, KKKA" konularında eğitim verildi. Çocuklara sağlıkla ilgili çizgi filmler izlettirildi ve kitapçıklar verildi.

Okullardaki eğitimden sonra Doğanbey köyündeki vatandaşlara broşür dağıtılarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve kenelerden buluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı (KKKA) hakkında hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.