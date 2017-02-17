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Söke’de Otomobil 3 Metreden Alt Yola Uçtu

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Söke’de Otomobil 3 Metreden Alt Yola Uçtu
Söke'nin İsmet İnönü Caddesi Madenciler Kavşağında meydana gelen kazada otomobil önce kaldırıma çarptı, sonra bariyerleri devirip 3 metrelik mesafeden...

Söke'nin İsmet İnönü Caddesi Madenciler Kavşağında meydana gelen kazada otomobil önce kaldırıma çarptı, sonra bariyerleri devirip 3 metrelik mesafeden alt yola uçtu.

Söke'de kazada Emre Bilgi yönetimindeki 09 S 6669 plakalı özel otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 3 metre yükseklikten aşağı uçtu. Aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilde sadece sürücü Emre Bilgi'nin olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, sürücü Emre Bilgi olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söke-Kuşadası Karayolu'nda kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü verilebildi. Aracın düştüğü yerde kimsenin olmayışı ve ana yolun alt kısmında tali yol üzerindeki evlere çarpmaması büyük şans olarak nitelendirildi.

Vatandaşlar Güçlü Bariyerler İstiyor

Kazanın Meydana geldiği Konak Mahallesi Abalaki Mevkii'nde oturan vatandaşlar, ana yol kenarında bulunan korkuluklar yerine güçlü bariyerlerin konulmasını istiyor. Aynı noktada bugüne kadar sayısız kazanın meydana geldiğini ve kazaların hepsinde otomobillerin aynı noktadan uçtuğunu belirten vatandaşlar; "Kaza yapan araçlar bir gün evimize girecek diye çok korkuyoruz. Kapımızın önüne çocuklarımızı oyun oynamak için bırakamıyoruz. Defalarca dile getirmemize rağmen yetkililer önlem almıyor" dedi.

Söke’de Otomobil 3 Metreden Alt Yola Uçtu

Söke’de Otomobil 3 Metreden Alt Yola Uçtu

Söke’de Otomobil 3 Metreden Alt Yola Uçtu

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