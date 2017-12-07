Söke’de Pasta Kutusunda Kokain Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen; İ.K., M.I., S.Y., ve D.B. isimli...

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen; İ.K., M.I., S.Y., ve D.B. isimli şahıslar, yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Şüpheli şahıslardan yapılan takip süresince toplamda 3,4 gram sentetik kannabionid uyuşturucu maddesi, 7,9, gram esrar uyuşturucu maddesi, 1,6 gram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahısların uyuşturucu sattıkları 6 şahsa da ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

İ.K., M.I., S.Y., ve D.B. isimli şahıslar hazırlanan tahkikat sonrasında adli makamlara sevk edilirken, şahıslardan İ.K., M.l. ve S.Y. isimli şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslardan D.B.'nin yabancı uyruklu olduğu, şahsın sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

"Pasta Kutusunda Kokain"

Ayrıca istihbarı bilgi doğrultusunda Ağrı ili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Söke otogarından Ağrı'ya uyuşturucu madde gönderen İ.G. isimli şahıs yapılan takip sonucu yakalandı. 7 gram kokain maddesi pasta kutusu içerisinde zulalanmış vaziyette ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Söke İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Aydın ili Söke ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında özverili çalışmalarımız sürdürülecek, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmadan üzerlerine kararlılıkla gidilecektir" denildi.