  • BIST 105.304
  • Altın 156,675
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Söke’de Pasta Kutusunda Kokain Yakalandı

» »
Söke’de Pasta Kutusunda Kokain Yakalandı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen; İ.K., M.I., S.Y., ve D.B. isimli...

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen; İ.K., M.I., S.Y., ve D.B. isimli şahıslar, yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Şüpheli şahıslardan yapılan takip süresince toplamda 3,4 gram sentetik kannabionid uyuşturucu maddesi, 7,9, gram esrar uyuşturucu maddesi, 1,6 gram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahısların uyuşturucu sattıkları 6 şahsa da ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

İ.K., M.I., S.Y., ve D.B. isimli şahıslar hazırlanan tahkikat sonrasında adli makamlara sevk edilirken, şahıslardan İ.K., M.l. ve S.Y. isimli şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslardan D.B.'nin yabancı uyruklu olduğu, şahsın sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

"Pasta Kutusunda Kokain"

Ayrıca istihbarı bilgi doğrultusunda Ağrı ili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Söke otogarından Ağrı'ya uyuşturucu madde gönderen İ.G. isimli şahıs yapılan takip sonucu yakalandı. 7 gram kokain maddesi pasta kutusu içerisinde zulalanmış vaziyette ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Söke İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Aydın ili Söke ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında özverili çalışmalarımız sürdürülecek, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmadan üzerlerine kararlılıkla gidilecektir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fetö’nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Darbe07 Aralık 2017 Perşembe 08:23
  • Kamyonet, Otomobilin Üstüne Devrildi07 Aralık 2017 Perşembe 08:23
  • Motosiklet Üzerinde Akıl Almaz Taşıma07 Aralık 2017 Perşembe 08:18
  • Aşırı Yüklü Kamyonetin Tehlikeli Seyri Kamerada07 Aralık 2017 Perşembe 08:13
  • Taksim’de Yankesiciler Polisin Dikkati Sayesinde Yakalandı07 Aralık 2017 Perşembe 08:13
  • İstanbul Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu07 Aralık 2017 Perşembe 08:08
  • Alev Topuna Dönen Otomobilden Son Anda Kurtuldu07 Aralık 2017 Perşembe 08:03
  • Adalet Bakanlığı Ve Yargıtay’da Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı07 Aralık 2017 Perşembe 07:58
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö’ye Yönelik Yürütülen Soruşturmalar Kapsamında, Örgüt Üyesi Olduğu Tespit Edilen 2’si Adalet Bakanlığı Personeli, 11’i Yargıtay Personeli Olmak Üzere 13 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Ver07 Aralık 2017 Perşembe 07:43
  • Başsavcı Yavuz’dan Kurum Müdürlerine Çağrı:07 Aralık 2017 Perşembe 07:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti