Söke’de Üç Kurum İşbirliğiyle Açılan Kurslarda Üretilen Eserler Sergilendi

Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Söke Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen resim kursunun sergisi açıldı.

Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Söke Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen resim kursunun sergisi açıldı. "Bir Bulut Olsam" adlı sergi Söke Belediyesi Bedesten Sanat Galerisi'nde açıldı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde açılan ve eğitmenliğini Büşra Şen'in yaptığı resim kursunda merkezde tedavi gören 20 kursiyerin yer aldığı öğrenilirken, kursiyerlerin yaptığı resimler beğeni topladı. Resim sergisinin açılış törenine Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, Söke Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa İkizek başta olmak üzere davetliler katıldı. Serginin bir hafta boyunca açık kalacağı belirtildi.

"Sanatın Tedavi Edici Özelliği Kullanılıyor"

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların topluma kazandırılmaları, sosyalleşmeleri adına gerçekleştirilen faaliyetler arasında yer alan kurslar Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılıyor. Açılan kurslarda adeta sanatın tedavi edici yönü kullanılıyor. Dönem dönem değişen kurs branşlarında kimi zaman ebru, kimi zaman el sanatları, kimi zamansa resim kursları açılıyor. Bu yıl resim kursu açıldığı belirtildi.