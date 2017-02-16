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Sökeli Karateciler Aydın’dan 9 Madalyayla Döndü

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Sökeli Karateciler Aydın’dan 9 Madalyayla Döndü
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Karate İl Birinciliği müsabakalarında Söke'yi temsil eden sporcular başarıyla döndü.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Karate İl Birinciliği müsabakalarında Söke'yi temsil eden sporcular başarıyla döndü.

Sökeli sporcular müsabakalarda 4 birincilik 3 ikincilik ve 2 iki üçüncülük madalyası kazandı. İl müsabakalarında başarı elde eden sporcular Mart ayında yapılacak olan grup müsabakalarında okullarını ve Aydın ilini temsil edecekler.

Aydın Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen karate müsabakalarında Sökeli sporcular Söke Anadolu Lisesi'nden Eda Nur Şenyüz, Behiye Hanim Ortaokulu'ndan Çağrı Atay, Çeltikçi Ortaokulu'ndan Aslışah Bakırcı ve İncirliova Spor Lisesi'nden Abdullah Köseli altın madalya aldı. Fatih Ortaokulu'ndan Selahaddin Sordabak, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Ece Göl, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Hasan Nuri Uysal gümüş madalya alırlarken; 100. Yıl Atatürk Ortaokulu öğrencileri Furkan Şen ve Yaren Irmak bronz madalya alan isimler oldu.

Sökeli sporcuların antrenörlüğünü Söke'nin karate dalında başarılı teknik adamlarından olan Şimşek Gökpınar yapıyor.

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