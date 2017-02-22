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Sökeli Üreticilere Toprak Kanunu Ve Tarım Arazileri Mülkiyeti Bilgilendirmesi

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Sökeli Üreticilere Toprak Kanunu Ve Tarım Arazileri Mülkiyeti Bilgilendirmesi
Söke'de üreticiler tarım arazilerinde mülkiyet devri ve miras kanununda yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirildi.

Söke'de üreticiler tarım arazilerinde mülkiyet devri ve miras kanununda yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirildi. Söke İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı Söke Ziraat Odası salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Aydın İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Fatmanur Sezen ile Söke Tarım Müdürlüğü'nden Yüksel Yardımcı konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıya Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş başta olmak üzere bazı muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Toplantıda yönetmelik ve talimatlarda yer alan tarım arazilerinin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin iş ve işlemler hakkında bilgiler verildi. Mülkiyet hakkı ve miras konularının yanında Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanımına ilişkin kanun hükümleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Sökeli Üreticilere Toprak Kanunu Ve Tarım Arazileri Mülkiyeti Bilgilendirmesi

Sökeli Üreticilere Toprak Kanunu Ve Tarım Arazileri Mülkiyeti Bilgilendirmesi

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