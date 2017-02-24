1985-2014 yılları arasında 20 yıl aralıksız Konak Mahalle Muhtarlığı yapan Konak Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Hanaylı, muhtarlığı 2014 yerel...

Söke'nin Konak Mahallesi eski Muhtarı Ali İhsan Hanaylı vefat etti.

1985-2014 yılları arasında 20 yıl aralıksız Konak Mahalle Muhtarlığı yapan Konak Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Hanaylı, muhtarlığı 2014 yerel seçimlerinde oğlu Galip Hanaylı'ya devretmişti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen 88 yaşındaki Ali İhsan Hanaylı yaşama veda etti. Üç çocuk babası Ali İhsan Hanaylı'nın cenazesi ikindi namazı sonrası Kocacami'den son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş, Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özekmekçi, mahalle muhtarları başta olmak üzere Hanaylı Ailesi'nin yakınları ve Sökeliler katıldı.

Konak Mahallesi Konak Mahallesi eski Muhtarı Ali İhsan Hanaylı Çimento Asri Mezarlığı'na defnedildi.