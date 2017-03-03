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Solhan Kaymakamından, Ailelere Ziyaret

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Solhan Kaymakamından, Ailelere Ziyaret
Bingöl'ün Solhan ilçesinde aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Fatih Okumuş, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Fatih Okumuş, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Solhan Kaymakamı Fatih Okumuş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan engelli, kimsesiz, yaşlı, dul ve yardıma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret etti. Ailelerin sıkıntılarını dinleyen Okumuş, görevlerinin yardıma muhtaç aileleri bulmak, sorunlarını dinlemek ve onlara yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Vakfın desteklerinin devam edeceğini belirten Kaymakam Okumuş, devletin her zaman yardıma muhtaç ailelerin yanında olacağını dile getirdi.

Solhan Kaymakamından, Ailelere Ziyaret

Solhan Kaymakamından, Ailelere Ziyaret

Solhan Kaymakamından, Ailelere Ziyaret

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