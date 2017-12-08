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“Soluk” Belgeseli Gösterimi Yapıldı

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“Soluk” Belgeseli Gösterimi Yapıldı
Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) Dünya Madenciler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği, Yönetmenliğini Metin Kaya'nın yaptığı "Soluk"...

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) Dünya Madenciler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği, Yönetmenliğini Metin Kaya'nın yaptığı "Soluk" isimli belgesel filmin gösterimi GMİS Salonu'nda gerçekleştirildi.

Belgesel film gösterimine GMİS Genel Merkez ve Şubeler Yöneticilerinin yanı sıra maden işçileri ve sanatseverler katıldı. Belgesel filmin gösterimine katılan Yönetmen Metin Kaya'ya gösterim sonrasında GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci tarafından bir madenci heykeli hediye edildi.

Belgesel film gösteriminin sonunda bir konuşma yapan Yönetmen Metin Kaya, "Bizim için aslında zor olan maden işçilerine maden filmi izletmek. Sizin hayatınızı size tekrar göstermiş oluyoruz. Filmi gösterdiğimiz başka yerlerde ise, izleyenler için çarpıcı görüntüler. 2013 yılında başladık, 2015 yılında tamamladık bu belgeseli. Özellikle yurt dışında sordular bu görüntüler arşiv görüntüsü mü diye. Bu görüntüler 2015 yılında hala yaşanan görüntüler oysa" dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de Metin Kaya'yı emekleri nedeniyle kutladı ve teşekkür etti. Demirci, "Kaçak ocak gerçeği maalesef Zonguldak'ın acı gerçeği. Bu gerçeği yalın ve doğal bir biçimde yansıttıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Soluk belgesel filmi, özellikle kaçak ocak gerçeğini, çalışma koşullarını yorumsuz olarak anlatıyor.

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