  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 24 °C

Solunum Cihazlarıyla Meydanlara İndi

» »
Solunum Cihazlarıyla Meydanlara İndi
Adana'da yaşayan solunum cihazlarına bağlı yatalak ALS hastası Yasin Asma, ailesinin desteğiyle tekerlekli sandalyede 15 Temmuz Destanı kutlamalarına katıldı.

Adana'da yaşayan solunum cihazlarına bağlı yatalak ALS hastası Yasin Asma, ailesinin desteğiyle tekerlekli sandalyede 15 Temmuz Destanı kutlamalarına katıldı.

5 yıl önce Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Yasin Asma, Adana Valiliği'nin kendisine tahsis etmiş olduğu özel ambulans ile 15 Temmuz Destanında, demokrasi nöbeti tutmak için, nöbetin gerçekleştiği alana katıldı.

112 sağlık ekipleri, Yasin Asma demokrasi nöbetini tuttuğu süre zarfında yanından kalarak sağlık durumunu sürekli kontrol etti.

ALS hastası Yasin Asma, kızı Sevra Asma'nın yardımıyla şunları aktardı: "Sizler ile birlikte aynı ortamda destan yazan bir milletin yürekleri ile tanklara karşı duruşunu simgeleyen bu atmosferde aynı havayı soluduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Sayın Valim bu gibi ortamlarda bulunmak bana son derece iyi geliyor" dedi.

Daha sonra Yasin Asma, ailesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi nöbetini tutmaya devam etti.

Solunum Cihazlarıyla Meydanlara İndi

Solunum Cihazlarıyla Meydanlara İndi

Solunum Cihazlarıyla Meydanlara İndi

Solunum Cihazlarıyla Meydanlara İndi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gelin Damat Düğünü Yapıp Nöbete Geldi16 Temmuz 2017 Pazar 02:23
  • Akhisar’da Gelin Ve Damat Düğün Töreninin Ardından Demokrasi Nöbetine Katıldı16 Temmuz 2017 Pazar 02:18
  • Şehit Başsavcı Alper’in Adı Denizli’de Yaşatılacak16 Temmuz 2017 Pazar 02:18
  • Kahraman Şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘Milli Birlik Ve Demokrasi’ Nöbetine Katıldı16 Temmuz 2017 Pazar 02:13
  • Düğün Sonrası Demokrasi Nöbetine Katıldılar16 Temmuz 2017 Pazar 02:13
  • Vali Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Gecesini Anlattı16 Temmuz 2017 Pazar 02:08
  • Vatan Caddesi’nde Demokrasi Nöbeti Devam Ediyor16 Temmuz 2017 Pazar 02:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Sesli 15 Temmuz Mesajı16 Temmuz 2017 Pazar 02:03
  • Gaziosmanpaşa’daki Demokrasi Nöbeti Havadan Görüntülendi16 Temmuz 2017 Pazar 01:58
  • Batman’da "Demokrasi Milli Birlik Günü" Etkinliğinde Vatandaşlar Alanı Doldurdu16 Temmuz 2017 Pazar 01:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti