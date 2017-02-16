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Solunum Yetmezliği Bulunan Hastanın İmdadına Paletli Ambulansla Yetiştiler

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Solunum Yetmezliği Bulunan Hastanın İmdadına Paletli Ambulansla Yetiştiler
Kastamonu'da solunum yetmezliği bulunan hasta, köy yollarının kar nedeniyle kapanması sonucu köyünde mahsur kaldı.

Kastamonu'da solunum yetmezliği bulunan hasta, köy yollarının kar nedeniyle kapanması sonucu köyünde mahsur kaldı. Paletli ambulans ile hasta, köyünden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Doğanyurt'a bağlı Ortaburun Köyünde solunum yetmezliği bulunan ve aniden rahatsızlanan Aysel Şahin (49), 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulans ile kar yağışının etkili olduğu ve yolu kapanan hasta Aysel Şahin'i köyünden aldı. Paletli ambulans, zor koşullarda karla mücadelesinden ötürü Azdavay'a bağlı Çömlektepe Köyüne geldiği esnada yakıtı bitti. Bunun üzerine paletli ambulans, Şenpazar Köylere Hizmet Götürme Birliği'nden yardım istedi. Şenpazar Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince, paletli ambulansın bulunduğu bölgeye gidilerek ambulansa yakıt takviyesinde bulunuldu. Tekrar yola çıkan paletli ambulans, hastayı Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Solunum Yetmezliği Bulunan Hastanın İmdadına Paletli Ambulansla Yetiştiler

Solunum Yetmezliği Bulunan Hastanın İmdadına Paletli Ambulansla Yetiştiler

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