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Soma Chp’de Elbinsoy Güven Tazeledi

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Soma Chp’de Elbinsoy Güven Tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Soma İlçe Örgütü Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Soma İlçe Örgütü Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Levent Elbinsoy ve Gökhan Özgür Zırhlı'nın listelerinin yarıştığı kongrede mevcut başkan Levent Elbinsoy delegelerin güvenini alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, hedeflerinin birlik beraberlik içerisinde çalışarak önce Soma Belediyesi'ni almak olduğuna dikkat çekti.

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ise yerel seçimlerin önemine değinerek iktidarın yolunun yerel seçimlerden geçtiğine dikkat çekti ve partilileri birlik beraberlik içerisinde hareket etmeye davet etti.

Konuşmaların ardından iki listenin yarıştığı seçimlerde Levent Elbinsoy delegelerin güvenini aldı. 278 delegeden 212'si sandık başına gitti. Kongrede Levent Elbinsoy 196 oy alırken Gökhan Özgür Zırhlı ise 16 oy alabildi.

Elbinsoy'un başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu: "Nihat Atalay, Kezban Bekar, İzzet Çetiner, Eyüp Çoruk, Müjdat Kaya, Nadir Kaya, Şadıman Kayahan, Mehmet Kaygı, Sercan Okur, Ezgi Öztürk, Kamil Pazarlıoğlu, Kadir Şeker, Eray Yalçınkaya, Adem Yalın, Güldalı Yetim, Gülay Yıldız."

Belediye Düğün Salonu'ndaki kongreye CHP Manisa Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu, İl Başkanı Halil Tokul, çevre ilçe başkanları, AK Parti, MHP ve Saadet Partisi Soma ilçe temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

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