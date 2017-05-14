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Soma Faciası Hatıra Ormanına Dönüştürüldü

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Soma Faciası Hatıra Ormanına Dönüştürüldü
Soma faciasında hayatını kaybeden 301 şehit için hatıra ormanı yapıldı.

Soma faciasında hayatını kaybeden 301 şehit için hatıra ormanı yapıldı.

13 Mayıs 2014 tarihinde, Manisa'nın Soma ilçesinde özel şirketin işlettiği bir maden ocağında meydana gelen faciada 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti. En büyük facialardan biri olarak tarihe geçen bu olayda yüzlerce ailenin evine ateş düşmüştü. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen unutulmayan Soma faciası çeşitli topluluklar tarafından anılmaya devam ediyor. Yaşanan facianın anısına Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu da bir hatıra ormanı oluşturdu ve kaybettiğimiz 301 can için 301 tane fidan dikti. Başkent'ten yola çıkan 100 kişilik ekip Aksaray'ın ilçesi Ağaçören Avşar köyünde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Türkiye tarihinin en büyük facialarından birisi olan bu maden kazasıyla ilgili duyduğunu hüznü belirten Topluluk Başkanı Emrah Altuntaş, "Şimdi bu fidanlar hepimizin sevgisiyle büyüyecek. 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri dualarla anıyoruz. Geride bıraktıkları ailelerine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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