Soma Kızılay Deprem Bölgesinde

Türk Kızılayı Soma Şubesi art arda depremlerle sarsılan Çanakkale Ayvacık'ın köylerinde mağdur vatandaşlara yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Soma Şubesi art arda depremlerle sarsılan Çanakkale Ayvacık'ın köylerinde mağdur vatandaşlara yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Birimi'nin yardım faaliyeti kapsamında bölgeye desteğe giden Türk Kızılayı Soma Şube Başkanı Aziz Günal ve yönetimi depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Günal, yaptığı açıklamada "Türk Kızılayı Genel merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi'yle depremzedelerle bir araya geldik. Bölgede 3 öğün 4 bin kişilik yemek veriliyor. Ayrıca 4'ü cami olmak üzere 18 tane büyük çadır kuruldu. Bunun yanında 50 barınma çadırı, 500 mutfak aile seti, 200 yatak ve 200 battaniye dağıtıldı. Bölgede Türk Kızılayında 33 personel hizmet veriyor" diye konuştu.