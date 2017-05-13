Soma, Maden Şehitlerini Anıyor

Manisa Soma'da yaşanan ve 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciası, 3. yılına girdi.

Manisa Soma'da yaşanan ve 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciası, 3. yılına girdi. Soma Maden Şehitliği'nde düzenlenen resmi anma programı öncesinde, şehit yakınları ve ziyaretçiler şehitler için dualar etti.

13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirdi. Facianın 3. yılında; Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından 43 maden şehidinin bulunduğu Soma Maden Şehitliği'nde anma programı düzenliyor. Resmi anma programı öncesi, dualar okunurken; şehit yakınları, sağlık ekipleri, dağcılık kulüpleri, Genel Maden İşleri Sendikası yöneticileri ve Zonguldak'tan gelen ziyaretçileri mezar başına dualar etti.

"Biz hep buradayız"

Eşi Bayram Parça'yı maden faciasında kaybeden Asiye Parça da, 4,5 yaşındaki oğlu Yunus Emre parça ile mezar başında dua ederek gözyaşı döktü. Oğluna da dua etmeyi öğreten Parça, "Biz hep buradayız. Şuanda gelenler 13 Mayıs'ta geliyor. Suçlular cezasını çekmedi. Dava hala devam ediyor. Ölen öldüğü ile kalıyor" dedi. Çocukları 9 yaşındaki Yusuf Emre ve 7 yaşındaki Cansu ile eşi Kazım Karaçoban'ın mezarına gelen Sevinç Karaçoban da, "Ne diyebilirim ki. Bu üç yıl acı içinde geçti" diye konuştu.

"Oğlumuz gibiydi"

Netif Güney ve Münibe Güney çifti ise damatları İlyas Yıldırım için Soma Maden Şehitliği'ndeydi. Damatlarının mezarında bulunan fotoğrafını özenle silen çift, gözyaşları içinde, "O bizim oğlumuz gibiydi. Üç yıl bizim için çok zor geçti. Arkasında 9 ve 6 yaşında iki çocuk bıraktı. Çocukları Ramazan ve Netif Ömer, kızımız Zürfe ile kalıyor. Biz onlar gelmeden buraya gelip damadımız için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Soma maden faciası

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında, 13 Mayıs 2014 yılında yangın çıkmış, yangın nedeniyle 420 metre derinliğinde, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş ve işçiler mahsur kalmıştı. AFAD koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmaları 96 saat sürmüştü. Çalışmalarda; 162 işçi kurtarılmış, 486 işçi ise yaralı olarak madenden dışarıya çıkartılmıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirmiş, 432 çocuk yetim kalmıştı. 13 Nisan 2015'te başlayan dava halen sürerken, şehit ailelerden 70'i Soma'da yaşamını sürdürüyor.