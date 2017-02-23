Soma’da Yeni Devlet Hastanesi Hizmete Başladı

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz 300 yataklı yeni Soma Devlet Hastanesinin hizmete başladığını duyurdu.

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz 300 yataklı yeni Soma Devlet Hastanesinin hizmete başladığını duyurdu. Hastanenin resmi açılışı ise 24 Şubat Cuma günü (Yarın) Manisa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Toplamda 120 dönüm arsa üzerine kurulan ve 49 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanenin, otel konforunu aratmayacak şekilde düzenlendiğini belirten Korkmaz eski hastanede sadece 4 nitelikli yatak bulunurken yeni hastanede 96 tek kişilik oda, 98 çift kişilik oda ve 14 adet süit hasta odasının bulunduğunu ve bu odalarda banyo, tuvalet, refakatçi koltukları, televizyon gibi konfora yönelik birçok hizmetin yer aldığını söyledi.

Genel Sekreter Korkmaz ayrıca, eski hastanede 9 adet erişkin yoğun bakım yatağı varken yeni hastanede 30'a, 6 ameliyat masası varken yeni hastanede bunun 13'e, acil servis yataklarının 10'dan 33'e, diyaliz cihazlarının ise kapasitesinin 11'den 21'e yükseldiğini açıkladı.

Yeni doğumhane yataklarının aynı zamanda doğum masasına dönüşebilen özellikte olduğuna dikkat çeken Korkmaz, bu sayede anne adaylarının doğum için salon değiştirmeden bulunduğu yatakta doğum yapabileceğini ve doğum sonrası bebekle istirahat edebileceğini belirtti. Maden bölgesinde çalışanların akciğer hastalıkları açısından sık sık kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Korkmaz, yeni hastanede bronkoskopi ünitesinin de hizmete başlamasının bu açıdan önemli olduğuna dikkat çekti.

Yeni hastanenin hizmete başlamasıyla Soma ve bölgesinin sağlık hizmetleri açısından daha da güçlendiğini vurgulayan Korkmaz, hastanenin resmi tören açılışının Cuma günü toplu açılışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını belirterek vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.