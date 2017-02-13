Somalı Sıla Avrupa 3.’sü Oldu

Antalya Belek'te 42 ülkeden bin 800 sporcunun katılımıyla yapılan Avrupa Kulüpleri Türkiye Açık Taekwando Turnuvası'nda Soma Sotessporlu Sıla Yalçın...

Antalya Belek'te 42 ülkeden bin 800 sporcunun katılımıyla yapılan Avrupa Kulüpleri Türkiye Açık Taekwando Turnuvası'nda Soma Sotessporlu Sıla Yalçın Avrupa 3'üncüsü oldu.

Soma Sotesspor Kulübü Taekwondo sporcusu Sıla Yalçın, Antalya'da düzenlenen uluslararası turnuvada Avrupa 3.'sü olarak önemli bir başarı elde etti. 44 kilogramda yarışan Soma Sotessporlu Sıla Yalçın'ı tebrik eden Sotesspor Kulübü Başkanı Hasan Artar, "Sıla, Avrupa 3.'sü olarak ülkemize madalya kazandırmıştır. Bu bizim için büyük bir başarıdır. Sporcumuzun ulusal alanda kazandığı başarı göğsümüzü kabartmıştır. Ülkemize ilimize ve Somamıza hayırlı olsun. Sporcumuzu ve antrenörümüz Serdal Gündoğan'ı tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.