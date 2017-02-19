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Somali’de Bombalı Araç Saldırısı: 14 Ölü

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Somali’de Bombalı Araç Saldırısı: 14 Ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç patlatıldı. Yetkililer, olayda 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Somalili yetkili Muhammed Jillbery, patlamanın kavşağın yoğun olduğu bir esnada meydana geldiğini ve patlama esnasında çok sayıda sivil vatandaşın bulunduğunu dile getirdi. 14 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Jillbery, 30 kişinin de yaralandığını dile getirdi. Görgü tanıkları ise şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Patlamada askerlerin, sivillerin ve esnafın bulunduğu Madisna bölgesinin hedef alındığı aktarıldı.

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