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Somali’de Terör Saldırısı: 7 Ölü, 13 Yaralı

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Somali’de Terör Saldırısı: 7 Ölü, 13 Yaralı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı aracın patlatılması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı aracın patlatılması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Mekke Almukarramah Caddesi'nde bir restoranın yakınında bombalı araç patlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların birçoğuna olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını aktarırken, ölü sayısının da artabileceğini bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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