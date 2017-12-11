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Somali’den Kudüs Açıklaması: "Trump’ın Kararı Yok Hükmündedir"

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Somali’den Kudüs Açıklaması: "Trump’ın Kararı Yok Hükmündedir"
Somali Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Osman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin yok hükmünde bir karar olduğunu söyledi.

Somali Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Osman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin yok hükmünde bir karar olduğunu söyledi. Şeyh Osman, "Somali Devleti ve dünyadaki Müslüman halk hiçbir zaman Kudüs'ün, Filistin toprağı ve İslam'ın mukaddes mekanı olması ile ilgili kimse ile pazarlık yapmayacak" dedi.

Somali Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Osman, Somali Büyük Millet Meclisi'ndeki oturumda Genel Kurula hitap ettiği konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararıyla ilgili açıklamalarına sert çıktı. Şeyh Osman, "Somali Devleti ve dünyadaki Müslüman halk hiçbir zaman Kudüs'ün, Filistin toprağı ve İslam'ın mukaddes mekanı olması ile ilgili kimse ile pazarlık yapmayacak" ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak Kudüs ile ilgili yeni tartışmaya müsamaha göstermeyeceğiz. İsrail hükümeti ve askerlerin, Filistinlilere yapmış oldukları zulme yenisini eklemesi anlamına gelen bu karar, hem Ortadoğu hem de Filistin-İsrail arasındaki kalıcı barış ümidini bitirmiştir. Trump'ın Kudüs kararı yok hükmündedir."

ABD'nin dünyadaki itibarının düştüğünü söyleyen Osman, Trump'a verdiği bu kararın doğurabileceği sonuçları hatırlatarak kararını iptal etmesini istedi.

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