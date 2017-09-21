Son 1 Ayda 399 Kişi Yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 15 Ağustos 2017-14 Eylül 2017 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan 399...

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 15 Ağustos 2017-14 Eylül 2017 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan 399 kişi yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin ilgili tarihler arasında yaptığı çalışmalara göre, Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 399 kişi yakalandı, bunlardan 181'i tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, 5'ikasten öldürme, 1'i intihar, 3'ü kasten bıçakla yaralama, 1'i taksirle yaralama olmak üzere işlem yapılan 10 olayda 13 şüpheliyi gözaltına aldı, bunlardan 8'ini tutukladı. Olaylarda 4 adet tabanca ile 2 bıçak ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği de, 2'si yağma, 1'i görevi yaptırmamak için direnme, 1'i şantaj olmak üzere işlem yapılan 4 olayda yakalanan 5 şahıstan 2'sini tutukladı; olaylarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ahlak Büro Amirliği ise, 12'si kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, 3'ü fuhşa teşvik aracılık veya zorlama, 2'si cinsel saldırı olmak üzere olmak üzere 17 olaya adli işlem, 23'ü fuhuş, 1'i 5326 SKM 39. Madde, 1'i 5729 S.K.M. 3.Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında 25 olaya idari işlem yapıldı. İdari işlem yapılan fuhuş olaylarından 63, adli olaylardan 32 şahıs yakalandı, şahıslardan 2'si tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, 7'si ikametten hırsızlık, 11'i işyerinden hırsızlık, 2'si otodan, 8'i açıktan hırsızlık olmak üzere işlem yapılan 28 olayda yakalanan 18 şahıstan 7'si tutuklandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği verilerine göre ise, 39'u oto hırsızlığı, 26'sı motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 65 olay meydana geldi. Kayseri'den çalıntı 23 oto ile 11 motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 31 şahıstan 6'sı tutuklandı, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 2'si dolandırıcılık, 4'ü yankesicilik, 4'ü başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanma, 1'i resmi belgede sahtecilik olayı olmak üzere işlem yapılan 11 olayda yakalanan 15 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği verilerine göre de, kayıp müracaatı alınan 94 şahıstan 79'u bulundu. 15 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam ediliyor.