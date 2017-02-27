Son 50 Yılın En Kurak Mevsimi Yaşanıyor

Son 50 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı Adıyaman'da Şubat ayında metrekareye sadece 1 kilogram yağış düştü.

Son 50 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı Adıyaman'da Şubat ayında metrekareye sadece 1 kilogram yağış düştü.

Adıyaman'da kuraklık hat safhaya ulaşırken, çiftçiler için tehlike çanları çalmaya başladı. Meteoroloji yetkilileri Adıyaman'da son 50 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını ifade ederken, çiftçiler kara kara düşünüyor. 2017 yılının Ocak ayında metrekareye 53 kilogram, Şubat ayında ise sadece 1 kilogram yağış düştü. Kente 2016 yılının Ocak ayında 139.6 kilogram, Şubat ayında 53.8 kilogram yağış düşerken, 2015 yılında ise Ocak ayında 161.8 kilogram, Şubat ayında 169.2 kilogram yağış düştü. Yağışların az olmasından dolayı suları çekilen Çamgazi Barajı'nın altında kalan karayolu da ortaya çıktı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, çiftçiler için tehlike çanlarının çaldığını belirterek, "Yağışlar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Bu da çiftçimize ciddi bir tedirginlik veriyor. Ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. İnşallah Mart ve Nisan ayları yağışlı geçer. Çiftçilerimiz için tehlike çanları çalıyor. Hem yer altı hem de yer üsttü su kaynaklarında ciddi bir su sorunu yaşanıyor" dedi.

Çamgazi Barajı'nda suların çekildiğini kaydeden Şahan, "Çamgazi Barajı'nın zeminine kadar indik. En az 10-15 metre kot farkında su olması gerekirken, şuan su yok. Bugüne kadar böyle olmamıştı" diye konuştu.