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Son dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu için yeni suç duyurusu

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Son dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu için yeni suç duyurusu
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun partisinin dün gerçekleşen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresi üzerinden dünkü açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Aydın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kılıçdaroğlu Ankara Spor Salonu’nda yaptığı konuşmasında, geçtiğimiz hafta açıkladığı belgelerle ilgili, “Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum seni. Oğluna sor, damadına sor, dünürüne sor. Ben bunların hepsini biliyorum. Sevgili Erdoğan, doktoru yanına al. Enişten Ziya İlgen’in Man Adası’nda şirketi var mı? Enişte, Man Adası’nda niye şirket kursun? Bunları bileceksin. Bu şirketin sermayesi nedir?” dedi. CHP lideri belgeleri Zarrab’a kimin verdiği konusunda ise, “Devletin gizli bilgilerini Zarrab’a bakanların sattı; MİT uyardı, haberin vardı” demişti.

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