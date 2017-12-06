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Son dakika! Fethullah Gülen gözaltına alındı

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Son dakika! Fethullah Gülen gözaltına alındı
Ankara polisi, FETÖ'nün gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 87 şüpheliden 47'sini gözaltına aldı.

Son dakika haberine göre, Ankara polisi, FETÖ'nün gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 87 şüpheliden 47'sini gözaltına aldı.Gözaltına alınanlar arasında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Salman Gülen de var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun, halen örgüt adına faaliyette bulunan şahıslar ile haklarında yakalama kararı bulunanların kaldığı gaybubet evlerine yönelik olduğu bildirildi.

GAYBUBET EVLERİNE BASKIN
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, istihbari çalışmalar neticesinde halen örgüt adına faaliyette bulunan şahıslar ile haklarında yakalama kararı bulunan toplam 87 şüpheli şahsın kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adreste şahısların gizlenerek faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıkları tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyona başlanmıştır.''

GÜLEN'İN YEĞENİ DE GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen'in de olduğu belirtildi.

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