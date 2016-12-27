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"Son Kale Türkiye" Bafra’da Sahnelendi

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"Son Kale Türkiye" Bafra’da Sahnelendi
Samsun Bafra Belediyesi tarafından organize edilen Gözyaşı Grubu'nun hazırladığı "Son Kale Türkiye" adlı tiyatro oyunu izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Samsun Bafra Belediyesi tarafından organize edilen Gözyaşı Grubu'nun hazırladığı "Son Kale Türkiye" adlı tiyatro oyunu izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Bafra Yeni Spor Salonu'nda sahnelen tiyatroyu Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, İlçe Müftüsü İsmail Çiçek ve çok sayıda vatandaş izledi. 1987'de başlayan ve "Eski Türkiye" ve "Yeni Türkiye"yi anlatan hikayede çocukluklarını birlikte geçirmiş üç arkadaşın birbirlerinden hazin kopuş hikayesinin sergilendiği oyunda PKK ve FETÖ terör örgütlerinin gerçek yüzüne dikkat çekildi. Türk milletinin 15 Temmuz'daki hain kalkışmaya karşı gösterdiği destansı duruş da sahneye yansıtıldı.

Oyunculara teşekkür eden Başkan Şahin yaptığı konuşmada, "Bütün Müslümanların umudu olan ülkemiz üzerinde ve İslam dünyasında oynanan oyunları hep birlikte izlemekteyiz. 15 Temmuz'da olan olayların bizim insanlarımız tarafından yapılması bizi üzmüştür. Müslüman denilecek insanların ülkeye zarar vermesi kadar kötü bir örnek olamaz. Yaşadığımız bu talihsiz olayda liderliğiyle milleti sokaklara dökerek bu hain kalkışmayı durduran başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bütün siyasi partililer, bu menfur olayın üstesinden gelecek durumda destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bafra'da da olayı duyduğumuz zaman AK Parti ilçe binamızda arkadaşlarımızla toplandık. Olayları takip ederek gelen sinyal üzerine hemen meydanlara çıktık. Bafralılar o akşam sokakları doldurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın "nöbetler devam edecek" dediği andan sonuna kadar destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şahin Gözyaşı Geceleri ekibine çiçek ve Bafra'nın simgesi tarihi Çetinkaya Köprüsü'nün maketini hediye etti.

"Son Kale Türkiye" Bafra’da Sahnelendi

"Son Kale Türkiye" Bafra’da Sahnelendi

"Son Kale Türkiye" Bafra’da Sahnelendi

"Son Kale Türkiye" Bafra’da Sahnelendi

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