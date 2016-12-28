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Son Olarak İnşa Edilen Balıkçı Teknesi Denize İnmeye Hazırlanıyor

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Son Olarak İnşa Edilen Balıkçı Teknesi Denize İnmeye Hazırlanıyor
Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi'nde yaklaşık 40 yıldır dünyanın en modern gemileri inşa ediliyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi'nde yaklaşık 40 yıldır dünyanın en modern gemileri inşa ediliyor.

Tersanenin yeni yılda yeni yerinde hizmet verecek olması nedeniyle burada inşa edilen Türkiye'nin en büyük balıkçı tekneleri arasında gösterilen 50 metre uzunluğundaki son balıkçı teknesi denize inmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 40 yıldan beri irili ufaklı yaklaşık 500 kadar teknenin inşa edildiği Çamburnu Tersanesi'nde yılbaşından sonra yeni yerinde hizmet verecek olması münasebetiyle burada inşa edilen "Habibin Enver" isimli son balıkçı teknesi önümüzdeki günlerde denize indirilecek.

Uzun yıllardan beri Çamburnu Tersanesi'nde usta başı olarak görev yapan Ersin Başaran, burada imal edilen son balıkçı teknesinin önümüzdeki günlerde denize indirileceğini belirterek gemi inşaatının artık yeni yerde yapılacağını söylüyor.

Burada inşa edilen son sistem teknolojik donanımlı 50 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin Afrika ülkesi olan Moritanya sularında avcılık yapacağını belirten Başaran, teknenin okyanus sularında rahatça avcılık yapabileceğini söyledi.

Yeni yılda artık burada artık gemi imal edilmeyeceğini kaydeden Ersin Başaran, "Burası yaklaşık 40 yıldır hizmet veriyor. Şu ana kadar burada irili ufaklı bir çok tekne imal edildi. Tamamen balıkçı teknesine hitap ediyoruz yük gemisi yapmıyoruz. Zaman zaman 40-50 metre uzunluğunda yolcu motorları da imal ediyoruz. Şu an imal ettiğimiz balıkçı teknesi 50 metre uzunluğunda. Türkiye'nin en büyük balıkçı teknelerinden diyebiliriz. Burada son imal edilen tekne diyebiliriz artık burada tekne imal edilmeyecek bakım tamir yapılabilecek. Yani 2017 yılında burada tekne imalatı yapılmayacak. Bu son tekneyi birkaç gün sonra da suya indireceğiz. Daha sonra burada imal edilmeyecek. Tekne, son sistem teknolojik donanımlı okyanus sularına uygun dayanıklı tekne. Uluslararası standartları yakaladık diyebiliriz. Tekne tamamen Afrika ülkesi olan Moritanya'da balık avına göre dizayn edildi" dedi.

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