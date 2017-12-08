“Son Oyun” ile FilmBoxHD’de macera dolu bir Pazar gecesine hazır olun

FilmBoxHD’de ekrana gelecek “Son Oyun” filmi izleyicilerine macera dolu bir pazar gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.

Simon West yönetmenliğinde JasonStatham, Michael Angarano ve Dominik GarciaLorido’nun başrollerinde izleyeceğiniz “Son Oyun” sürprizlerle dolu bir hikayeyi ekranlara getirecek.

Kumar problemi olan ve ölümcül profesyonel becerilere sahip Nick Wild (JasonStatham), LasVegas’ta çalışan bir korumadır. Arkadaşı sadist bir haydut tarafından dayak yiyince, Nick karşılık verir ve haydutun güçlü bir çete liderinin oğlu olduğunu öğrenir. Nick aniden kendisini suçluların yer altı dünyasında bulur ve çete tarafından aranıyordur. Nick’in tek bir şansı vardır, ya her şey ya da hiçbir şey…

10 Aralık Pazar gecesi saat 21.30’da ekranlara gelmeye hazırlanan “Son Oyun”un suç ve aksiyon hikayesiniTurkcell TV+, Kablo TV, D-Smart ve FilmBox Live platformları üzerinden izleyebilirsiniz.