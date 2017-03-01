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Sonkon Başkanı Atasoy’dan Adıyaman’a Yatırım Çağrısı

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Sonkon Başkanı Atasoy’dan Adıyaman’a Yatırım Çağrısı
Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu(SANKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'dan Adıyaman'a yatırım yapılması çağrısında...

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu(SANKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'dan Adıyaman'a yatırım yapılması çağrısında bulundu.

SANKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Adıyaman temaslarını, AK Parti İl Başkanlığını ve Adıyaman Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, başladı. İl Başkanı Abdurrahman Dimezle ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yla bir araya gelen Atasoy, Adıyaman hakkında bilgiler alarak, konfederasyon ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Atasoy, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yla ve İl Başkanı Abdurrahman Dimez'e plaket verdi. Genel Başkan Atasoy, daha sonra Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkan Mustafa Uslu'yu ziyaret etti. Atasoy, yapılan ziyaretler sonrası Adıyaman gezisini değerlendirdi. Genel Başkan Atasoy, yatırımcılara çağrı yaparak, "Adıyaman her turizm kentidir, hem huzur kentidir hem de ticaret kentidir. İstihdam yapmak isteyen yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza ve iş kadınlarımıza çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki, gelin Adıyaman'da yatırım yapın Adıyaman iş gücü potansiyeli olan bir ilimizdir. Adıyaman'da hem turizm hem tarım, tekstil, sanayi alanlarında yatırım yapmak için cazip bir yerdir. Özellikle bu bölgede olma sebeplerimizden biri de ihracat yapmak isteyen iş adamlarımızın ve iş kadınlarımızın da bir anlamda önünü açmaktır. Biliyorsunuz ki bizler uluslararası bir unvanı oklan bir kuruluşuz. Özellikle Asya ülkelerine, Avrupa ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ve Afrika ülkelerine ihracat yapmak isteyen tekstil, gıda enerji, maden iş yapmak isteyen iş adamlarımıza da katkıda bulunmak için buradayız. Bizler konfederasyon olarak Adıyaman'ın yanındayız. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığımız toplantılarımız neticesinde de iş birliği kararı aldık. Konfederasyonumuz ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte inşallah bundan sonra Adıyaman'ı kalkındırmak için el birliğiyle çalışacağız"dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy tarafından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Uslu'ya plaket verildi.

Sonkon Başkanı Atasoy’dan Adıyaman’a Yatırım Çağrısı

Sonkon Başkanı Atasoy’dan Adıyaman’a Yatırım Çağrısı

Sonkon Başkanı Atasoy’dan Adıyaman’a Yatırım Çağrısı

Sonkon Başkanı Atasoy’dan Adıyaman’a Yatırım Çağrısı

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