Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Sivasspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, “En kötü bir puan alabilirdik. Sonuca çok üzüldüm” dedi.

GEREKSİZ GERİYE YASLANDIK

Deplasmanda Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Samsunspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, “Maçtan önce rakım farkından çekiniyorduk. Maç başlamadan önce ilk 30 dakika önemliydi. Deniz seviyesinden bin 300 rakıma geldik. Ortam farklı. Rakip bu iklime çok alışık. İlk 25 dakika gereksiz geriye yaslandık. Baskıya maruz kaldık ama önemli bir pozisyon vermedik. Bir yan toptan gelen pozisyon vardı onun dışında pozisyon vermedik. 25'nci dakikadan sonra oyuna hakim olduk. İlk 25 dakika hariç daha iyi oynayan taraf bizdik" dedi.

SAKATLIK PLANIMIZI BOZDU

Maçtan önce kenardan gelen ortalara dikkat etmemizi istemiştim maalesef burada hata yaptık. Onun dışında oynanan oyundan, mücadeleden gurur duyuyorum. Biz 20 günlük bir takımız. Sivasspor 8 aydır birlikte olan bir takım. Biz bu 20 günlük takımla 50 dakikalık zamanı daha iyi oynadık. 1-1 sonrası kazanabilecek pozisyonları da bulduk ama son pasları yapamadık. Ahmet'in sakatlanması planımızı bozdu. Sonuca üzülüyorum. Oyuna harcadığımız enerjinin karşılığı bu olmamalıydı. En kötüsü 1 puan alabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.