İkinci yarı için umutlu olduklarına dikkat çeken Özköylü, "Fiziksel ve taktiksel olarak geliştik. Transfer tahtası açılırsa, yapacağımız transferlerle daha etkili Samsunspor oluşturacağız. 3-4 haftadır görüştüğümüz oyuncular var. Bizim elimizde en azından 2-3 tane etkili oyuncumuz olsa 6-7 puanımız daha olurdu. Tahta açılmazsa bile biz işimizi yarım bırakmayız. Sonuna kadar takımda kalırım. Bizim transfer edeceğimiz oyuncular bile hazır. Sadece tahtanın açılmasını bekliyoruz” dedi.
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'SONUNA KADAR TAKIMDAYIM'
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ikinci yarı için umutlu olduklarını ifade ederek, "Tahta açılırsa yapacağımız transferlerle ikinci yarı daha etkili olacağız. Tahta açılmazsa bile işimizi yarım bırakmayız" dedi.
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