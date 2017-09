Sorgun’da Cuma Hutbesinde Yağmur Duası Yapıldı

Sonbahar ve kış mevsimini kurak geçiren Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, cuma namazı hutbesinde yağmur duası yapıldı.

Sonbahar ve kış mevsimini kurak geçiren Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, cuma namazı hutbesinde yağmur duası yapıldı.

Cuma namazında Sorgun Müftülüğünce hutbenin sonuna eklenen yağmur duasında, "Ya Rab! Bize bol yararlı, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan et. Ya Rab! Bize yağmurla su ver. Bizi, ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme. Kullarda, beldelerde ve yaratılmış şeylerde öyle darlık vardır ki, senden başkasına arz edemeyiz. Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır" şeklinde dua edildi.

Sorgun ve çevresinde etkili olan kuraklık nedeni ile özellikle tarımda sıkıntılar yaşandı.