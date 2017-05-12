  • BIST 94.892
  • Altın 141,429
  • Dolar 3,5761
  • Euro 3,9055
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Sorgun’da "Planlama Ve Proje Yönetimi" Eğitimi Verildi

» »
Sorgun’da "Planlama Ve Proje Yönetimi" Eğitimi Verildi
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen ve Sorgun Belediyesi'nin nihai faydalanıcı olduğu, Sorgun İş Geliştirme...

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen ve Sorgun Belediyesi'nin nihai faydalanıcı olduğu, Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesi kapsamında 3 gün sürecek olan "Proje Planlama ve Proje Yönetimi" eğitimi başladı.

Sorgun Termal Otel'de yapılan ve belediye ile kamu çalışanlarının katıldığı seminerde konuşan endüstri yüksek mühendisi İbrahim Coşkun katılımcılara çeşitli konular hakkında bilgi verdi. Proje planlama ve proje yönetiminde izlenmesi gereken yöntemleri aktaran Coşkun,"Proje planlama ve proje yönetimi ilkeleri çerçevesinde kullanılan proje planlama ve uygulama teknikleri mantıksal çerçeve yaklaşımıdır. Mantıksal çerçeve yaklaşımı bir projenin hazırlanmasında ilk olarak ele alınması ve hazırlanması gereken adımdır. Bu üç günlük eğitimde gerek teorik gerekse uygulamalı olarak her aşamasını inceledik, bu gruptan çok iyi projeler çıkacağına inanıyorum." dedi.

Coşkun, eğitimin son bölümünde ise proje hazırlama aşamasında yapılan yanlışlara değinip, katılımcılara proje hazırlama konusunda ipuçları vererek, merak edilen soruları yanıtladı.

Sorgun’da "Planlama Ve Proje Yönetimi" Eğitimi Verildi

Sorgun’da "Planlama Ve Proje Yönetimi" Eğitimi Verildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu Stadına İlk Kazma Vuruluyor12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Kupasını Annesine Armağan Etti12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Öğrenciler İçin "Meslek Tanıtım Günü" Düzenlendi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ağrı’da12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • İzmir’de Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Başlıyor12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Bakan Eroğlu’dan Manavgat’a Su Müjdesi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Köy Muhtarlarından Çedaş’a Teşekkür Plaketi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Bartın’da Dünya Hemşireler Günü Kutlandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Çelikhan Pınarbaşı Beldesine Cemevi Yapıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Paletli Yüzme Yarışlarında İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti