Soru sayısı yükseltildi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere girişte yapılacak merkezi sınava ilişkin, "Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık "dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere girişte yapılacak merkezi sınava ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, "Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık. 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak." dedi.

Yeni sistemin kimsenin kaygı duymayacağı, kolay, anlaşılır ve sade olduğunu belirten Yılmaz, "Hiçbir evladımız istemediği bir okula gönderilmeyecek. Mutlaka tercihi içinde bulunan okul gruplarından birine gönderilecek" ifadesini kullandı.