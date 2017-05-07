Sos Vakfı Ailesinin Mutlu Günü

Onursal Başkanlığını Nevin Gökçek'in yaptığı Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Uğurlu'nun kızı Ecenur Uğurlu,...

Onursal Başkanlığını Nevin Gökçek'in yaptığı Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Uğurlu'nun kızı Ecenur Uğurlu, Barış Yıldırım ile evlendi.

Rixos Grand Ankara Otel'de yapılan düğünde çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Mutluluğa ilk adımı atan çiftin nikah şahitliklerini de SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mücahit Aslan, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Özdemir ve MHP 21. dönem Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu yaptı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde Başkan Gökçek ile eşi Nevin Gökçek, çifte mutluluklar dileyerek beraber hatıra fotoğrafı çektirdiler.