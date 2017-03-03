Sosyal Bilimler Günleri’nin Teması “Farklılıklar Ve Farkındalıklar”

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, sosyal bilimler alanındaki sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındığı 5'inci Sosyal Bilimler Günleri'ni...

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, sosyal bilimler alanındaki sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındığı 5'inci Sosyal Bilimler Günleri'ni "Farklılıklar ve Farkındalıklar" teması altında gerçekleştirdi.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, sosyal bilimler alanındaki sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındığı 5'inci Sosyal Bilimler Günleri'ni "Farklılıklar ve Farkındalıklar" teması altında gerçekleştirdi. 2-3 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen 5'inci Sosyal Bilimler Günleri'nde Coğrafya Zümresi "Çevre ve Kentleşme", Tarih Zümresi "Kadın ve Demokrasi", Felsefe Zümresi "Farklı Kimlikler, Farklı Tercihler", Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi ise "Organ Bağışı ve Hayvan Hakları" konularına eğildi. Öğrenciler tarafından ilgili konularda paneller ve sunumlar gerçekleştirilirken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzmanları Şerif Hızlı ve Fatih Köylüoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu, Gazi Üniversitesi Zooloji Bölümünden Doç. Dr. Feriha Yıldırım, TEDÜ Eğitim Bilimleri Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Onur Özmen, Başkent Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Hatice Akkoç gibi isimler de okulda konferanslar verdi.