Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri ‘Selahaddin Şimşek’i Anma Programları Düzenliyor

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Mehmet Selahaddin Şimşek'i anmak" programları kapsamında resim sergisi geniş...

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Mehmet Selahaddin Şimşek'i anmak" programları kapsamında resim sergisi geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri "Mehmet Selahaddin Şimşek'i anmak" etkinlikleri kapsamında bir dizi program gerçekleştirecek. Programlar kapsamında Karikatürist Osman Suroğlu'nun çizimlerinin de içinde bulunduğu resim sergisi geniş katılımla açıldı. Resim sergisinin açılış programına Karikatürist Osman Suroğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Alican Akdoğan, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Topaloğlu, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sergi açılışında öğrenciler adına bir konuşma yapan Mustafa Ali Aykol, "Sakaryalı düşünce adamı Mehmet Selahaddin Şimşek'i anmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. İki yıla yakın zamandır Sakarya'da bir grup edebiyatsever öğrenci arkadaşlar ile birlikte Saki Fanzin adında bir edebiyat dergisi çıkartıyoruz. Saki Fanzin ekibi olarak şehrimizde yetişen değerli fikir adamı, özdeyiş yazarı, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Mehmet Selahaddin Şimşek'i anmak, anlamak ve anlatmak amacıyla "Selahaddin Şimşek Günleri" adında bir program hazırladık. Mehmet Selahaddin Şimşek'i anma günleri kapsamında, Selahaddin Şimşek'in arkadaşlarını ve öğrencilerini okulumuzda ağırlayacağız. Ayrıca aç sonra açılışını yapacağımız olduğumuz Sakaryamızın yetiştirdiği en büyük sanatçılardan Karikatürist Osman Suroğlu'nun çizimlerinin de içinde bulunduğu sergimiz Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak" dedi.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Topaloğlu ise yaptığı konuşmada, "Selahaddin Şimşek ile tanıştık beraber öğrencilik yaptık o bizim abimizdi. Gerçekten iyi bir tiyatro sanatçısıydı. Aynı zamanda iyi bir yazardı, iyi bir çizerdi. Sizler gibi üreten, çizen, yazan ve kendi gayretleriyle Selahaddin Şimşek'i anma programları yapacak olan yazarları okulumuza kadar getirebilen kabiliyetli, gayretli öğrencilerimiz var. İyi ki varsınız, sergimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında program serginin açılışı ve serginin gezilmesiyle devam etti.,