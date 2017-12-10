  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

Sosyal hayata 'doğa imzası'

»
Sosyal hayata 'doğa imzası'
Bafra Belediyesi'nce, 'Kent Ormanı' kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bafra Kent Ormanı ile sosyal hayatımıza doğanın imzasını atacağız" dedi

Bafra Belediyesi'nin hayata geçireceği Bafra Kent Ormanı'nda, doğa ve yeşil alanlar, çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, kamelyalar, piknik ve dinlenme alanı ayrıca sosyal alanlar hepsi bir arada olacak. 

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "8 önemli proje ve hizmeti hayata geçirme çalışmalarına başlattık. Bafra Kent Ormanı çalışmalarımızı başlattık. Kent ormanları günümüzde kentlerin yeşilliği olarak tanımlanmaktadır. Bafra Kent Ormanı ile sosyal hayatımıza doğanın imzasını atacağız" dedi.

Başkan Şahin, "8 proje ve hizmetimiz sağlık, eğitim, dezavantajlı kesimler, sosyal hayat, bilgi, turizm, tarım ve istihdam alanlarında olacaktır. Bu proje ve hizmetler ile yaşlılarımıza, bayan kardeşlerimize, çiftçilerimize, öğrencilerimize, engellilerimize ve meslek sahibi olmak isteyen insanlarımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Bunu ilçemize kazandıracağız. Bu ilk çalışmamızdan sonra ise daha kapsamlı Kent Ormanı uygulamalarını yaygınlaştırarak, gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu. Özkan ŞENGÜN

bafra-kent-orman2.jpgbafra-kent-orman3.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli öğrencilere 'bazlama' ikramı10 Aralık 2017 Pazar 14:41
  • Büyükşehir tünel için düğmeye basıyor09 Aralık 2017 Cumartesi 16:24
  • Canik'ten Samsun turizmine katkı09 Aralık 2017 Cumartesi 16:12
  • Yaptığımız kaldırım İstanbul mesafesi09 Aralık 2017 Cumartesi 15:19
  • Vali Kaymak'tan Samsung'a davet09 Aralık 2017 Cumartesi 14:37
  • Mevlüt Oral tekrar aday09 Aralık 2017 Cumartesi 14:19
  • Dolmuşçulardan Büyükşehir'e tepki09 Aralık 2017 Cumartesi 14:10
  • Folklorcular Ata'nın huzurunda09 Aralık 2017 Cumartesi 13:44
  • Bu işi yapmak cesaret ister09 Aralık 2017 Cumartesi 11:12
  • OMÜ ABD'yi kınadı08 Aralık 2017 Cuma 16:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti