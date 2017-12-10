Sosyal hayata 'doğa imzası'

Bafra Belediyesi'nce, 'Kent Ormanı' kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bafra Kent Ormanı ile sosyal hayatımıza doğanın imzasını atacağız" dedi

Bafra Belediyesi'nin hayata geçireceği Bafra Kent Ormanı'nda, doğa ve yeşil alanlar, çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, kamelyalar, piknik ve dinlenme alanı ayrıca sosyal alanlar hepsi bir arada olacak.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "8 önemli proje ve hizmeti hayata geçirme çalışmalarına başlattık. Bafra Kent Ormanı çalışmalarımızı başlattık. Kent ormanları günümüzde kentlerin yeşilliği olarak tanımlanmaktadır. Bafra Kent Ormanı ile sosyal hayatımıza doğanın imzasını atacağız" dedi.

Başkan Şahin, "8 proje ve hizmetimiz sağlık, eğitim, dezavantajlı kesimler, sosyal hayat, bilgi, turizm, tarım ve istihdam alanlarında olacaktır. Bu proje ve hizmetler ile yaşlılarımıza, bayan kardeşlerimize, çiftçilerimize, öğrencilerimize, engellilerimize ve meslek sahibi olmak isteyen insanlarımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Bunu ilçemize kazandıracağız. Bu ilk çalışmamızdan sonra ise daha kapsamlı Kent Ormanı uygulamalarını yaygınlaştırarak, gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu. Özkan ŞENGÜN